Alexander Melnikov – Salle Molière Lyon 5e Arrondissement, 2 juin 2025 20:00, Lyon 5e Arrondissement.

Rhône

Alexander Melnikov Salle Molière 18 quai de Bondy Lyon 5e Arrondissement Rhône

Tarif : 17.5 – 17.5 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-02 20:00:00

fin : 2025-06-02

Date(s) :

2025-06-02

Alexander Melnikov revient avec un nouveau projet, des facéties de Rossini à la transcription de Liszt qui fait sonner le piano comme un grand orchestre symphonique.

Salle Molière 18 quai de Bondy

Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95

English :

Alexander Melnikov returns with a new project, from Rossini’s facetiousness to a Liszt transcription that makes the piano sound like a large symphony orchestra.

German :

Alexander Melnikov kehrt mit einem neuen Projekt zurück, von Rossinis Schabernack bis hin zu Liszts Transkription, die das Klavier wie ein großes Symphonieorchester klingen lässt.

Italiano :

Alexander Melnikov torna con un nuovo progetto che spazia dalla sfaccettatura di Rossini alla trascrizione di Liszt che fa suonare il pianoforte come una grande orchestra sinfonica.

Espanol :

Alexander Melnikov regresa con un nuevo proyecto, que abarca desde el facetismo de Rossini hasta la transcripción de Liszt que hace sonar el piano como una gran orquesta sinfónica.

