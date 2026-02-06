Alexander Vantournhout / Not Standing – Frames Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Et si l’on regardait le cadre autant que l’œuvre d’art qu’il est censé abriter et valoriser ? Alexander Vantournhout explore cette idée au fil de performances inscrites dans des modules envisagés comme autant de terrains de jeu nouveaux. Le chorégraphe accompagné de trois performeurs y grimpent et s’y suspendent, engagés dans la recherche d’un équilibre basé sur la coopération des corps. Frames offre des perspectives inédites – de face, de côté et même d’en bas – sur ces installations dansées, libérant les imaginaires pour un moment de poésie singulier.

Avec cette création, Alexander Vantournhout, artiste international associé au CENTQUATRE-PARIS, distille des réflexions sur la gravité, le mouvement et la spatialité, qui traversent son travail depuis dix ans. Tous deux présentés au CENTQUATRE, Screws (2019) sortait ainsi déjà des murs du théâtre quand Foreshadow (2023) intégrait l’idée de la contrainte – une cloison rétrécissant sensiblement l’espace scénique – comme source de possibilités nouvelles. En embrassant les bords du cadre, le chorégraphe propose aujourd’hui de voir ailleurs, plus loin, autrement.

Le chorégraphe Alexander Vantournhout et ses trois co-performeurs sortent du périmètre de la scène pour jouer avec celui du cadre. En plusieurs performances équilibristes imaginées dans un espace repensé, Frames réoriente les regards.

Le dimanche 12 avril 2026

de 19h30 à 20h35

Le samedi 11 avril 2026

de 19h30 à 20h35

Le vendredi 10 avril 2026

de 19h00 à 20h05

Le jeudi 09 avril 2026

de 19h00 à 20h05

Le mercredi 08 avril 2026

de 19h00 à 20h05

payant

De 10 à 22 euros.

Tout public.

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

