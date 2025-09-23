ALEXANDRA DOVGAN (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse

ALEXANDRA DOVGAN (PIANO AUX JACOBINS)

Malgré son jeune âge, Alexandra s’est déjà produite dans certaines des salles de concert les plus prestigieuses telles que la Philharmonie de Berlin, le Théâtre des Champs-Élysées à Paris…

Son jeu aussi expressif que maîtrisé ne fait que gagner en maturité, comme le démontre un choix d’œuvres très exigeantes.

Au Programme

BEETHOVEN- Sonate n°17 op. 31 n°2 “La Tempête”

CHOPIN Barcarolle op. 60 Ballade n°4 op. 52

FRANCK Prélude, Choral, et Fugue

PROKOFIEV Sonate en ré mineur op. 14 7 .

Despite her young age, Alexandra has already performed in some of the most prestigious concert halls, including the Berlin Philharmonic, the Théâtre des Champs-Élysées in Paris…

Trotz ihres jungen Alters hat Alexandra bereits in einigen der renommiertesten Konzertsäle wie der Berliner Philharmonie, dem Théâtre des Champs-Élysées in Paris…

Nonostante la sua giovane età, Alexandra si è già esibita in alcune delle più prestigiose sale da concerto, tra cui la Filarmonica di Berlino, il Théâtre des Champs-Élysées di Parigi…

A pesar de su corta edad, Alexandra ya ha actuado en algunas de las salas de concierto más prestigiosas, como la Filarmónica de Berlín, el Théâtre des Champs-Élysées de París…

