Alexandra Hernandez Inouï Océan Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Alexandra Hernandez Inouï Océan

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Poser un regard nouveau sur l’océan qui entoure les iles St Pierre et Miquelon en valorisant sa biodiversité et en exposant les sons sous-marins que la science enregistre comme patrimoine culturel Immatériel de l’archipel. Chercher à sortir de l’histoire magnifiée de la grande pêche à la morue qui fut une destruction massive d’une population de poisson et les premières attaques d’écosystèmes fragiles. C’est ce que nous propose INOUï Océan, collaboration entre artistes et océanographes unis pour transmettre les connaissances et les émotions liées à l’océan. Seule en scène, l’artiste Alexandra Hernandez propose un piano-voix sous-marin, forme unique de spectacle vivant mêlant chansons, poésie, interventions scientifiques et vidéos sous-marines avec en filigrane l’invitation d’une prise de conscience collective de la fragilité écologique de St Pierre et Miquelon (+4° d’ici 2080). .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 25 78 09 contact@lunanegra.fr

