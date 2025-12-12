ALEXANDRA HERNANDEZ – LA LUNA NEGRA Bayonne

ALEXANDRA HERNANDEZ Début : 2026-02-19 à 20:30. Tarif : – euros.

Poser un regard nouveau sur l’océan qui entoure les iles St Pierre et Miquelon en valorisant sa biodiversité et en exposant les sons sous-marins que la science enregistre comme patrimoine culturel Immatériel de l’archipel. Chercher à sortir de l’histoire magnifiée de la grande pêche à la morue qui fut une destruction massive d’une population de poisson et les premières attaques d’écosystèmes fragiles. C’est ce que nous propose la création INOUï Océan, une collaboration entre des artistes et des océanographes unis pour transmettre les connaissances et les émotions liées à l’océan. Seule en scène, l’artiste Alexandra Hernandez propose un piano-voix sous-marin, une forme unique de spectacle vivant mêlant chansons, poésie, interventions scientifiques et vidéos sous-marines avec en filigrane l’invitation d’une prise de conscience collective de la fragilité écologique de St Pierre et Miquelon ( 4° d’ici 2080).Avec : Alexandra HernandezTout public

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64