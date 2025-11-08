Alexandra Ridout Quartet en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Née au Royaume-Uni et installée à Harlem, la trompettiste et compositrice Alexandra Ridout s’est imposée dès sa victoire au BBC Young Jazz Musician en 2016 comme l’une des jeunes figures incontournables du jazz international. Lauréate de nombreux prix prestigieux, elle se produit dans les plus grands festivals (Montreux, North Sea, Love Supreme, Lincoln Center) et collabore avec des artistes tels que Samara Joy, Arturo O’Farrill ou Dave Douglas.

À seulement 26 ans, sa voix unique à la trompette continue de séduire le public et de confirmer sa place parmi les talents les plus prometteurs de sa génération.

Alexandra Ridout : trompette

Yvonne Rogers : piano

Simón Wilson : contrebasse

David Sirkis : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz new-yorkais, compositions — Alexandra Ridout Quartet réunit quatre jeunes voix marquantes de la scène new-yorkaise du jazz contemporain.

Le samedi 08 novembre 2025

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 22 à 27 euros

Tarif sur place : 24 à 29 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/