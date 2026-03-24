Alexandre Chassagnac en dédicace

La Petite Vitesse, Avenue Jean Jaurès Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-02

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Rencontrez Alexandre Chassagnac à la librairie pour une séance de dédicace et un échange autour de son opus théâtral Ida Conrade des inconnus .

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Rendez-vous jeudi 2 avril, de 10h à 12h à la librairie Les Mots à l’Envers, les Mos à l’Endroit. .

La Petite Vitesse, Avenue Jean Jaurès Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 72 15 lesmotsalenverslibrairie@gmail.com

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English :

Meet Alexandre Chassagnac at the bookshop for a book signing and a chat about his theatrical opus Ida Conrade des inconnus .

L’événement Alexandre Chassagnac en dédicace Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-03-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)