Alexandre Chassagnac en dédicace Sévérac d’Aveyron
Alexandre Chassagnac en dédicace Sévérac d’Aveyron jeudi 2 avril 2026.
Alexandre Chassagnac en dédicace
La Petite Vitesse, Avenue Jean Jaurès Sévérac d’Aveyron Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-02
fin : 2026-04-02
Date(s) :
2026-04-02
Rencontrez Alexandre Chassagnac à la librairie pour une séance de dédicace et un échange autour de son opus théâtral Ida Conrade des inconnus .
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Rendez-vous jeudi 2 avril, de 10h à 12h à la librairie Les Mots à l’Envers, les Mos à l’Endroit. .
La Petite Vitesse, Avenue Jean Jaurès Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 72 15 lesmotsalenverslibrairie@gmail.com
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English :
Meet Alexandre Chassagnac at the bookshop for a book signing and a chat about his theatrical opus Ida Conrade des inconnus .
L’événement Alexandre Chassagnac en dédicace Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-03-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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