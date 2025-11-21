Alexandre Delano (concert) Café-Lecture La Clef Brioude
Alexandre Delano (concert) Café-Lecture La Clef Brioude vendredi 21 novembre 2025.
Alexandre Delano (concert)
Café-Lecture La Clef 53 rue de la Pardige Brioude Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : Vendredi 2025-11-21 20:30:00
Dans le cadre de sa saison culturelle 2025, le café-lecture La Clef présente Alexandre Delano et son épopée pop, plongée romanesque vers le souvenir amoureux et la quête de mémoire d’Olga, personnage venu de l’Est.
Café-Lecture La Clef 53 rue de la Pardige Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 50 48 36 cafelecturebrioude@gmail.com
English :
As part of its 2025 cultural season, café-lecture La Clef presents Alexandre Delano and his pop epic, a novelistic plunge into the amorous memories and quest for memory of Olga, a character from the East.
German :
Im Rahmen seiner Kultursaison 2025 präsentiert das Lesecafé La Clef Alexandre Delano und sein Pop-Epos, ein romanhaftes Eintauchen in die Liebeserinnerung und die Suche nach der Erinnerung von Olga, einer Figur aus dem Osten.
Italiano :
Nell’ambito della sua stagione culturale 2025, il café-lecture La Clef presenta Alexandre Delano e la sua epopea pop, un tuffo romanzesco nei ricordi amorosi e nella ricerca della memoria di Olga, un personaggio dell’Est.
Espanol :
En el marco de su temporada cultural 2025, el café-lectura La Clef presenta Alexandre Delano y su epopeya pop, una inmersión novelística en los recuerdos amorosos y la búsqueda de la memoria de Olga, un personaje del Este.
