ALEXANDRE DUHAMEL ET FREDERIC ROUILLON – MUSEE MICHEL CIRY Varengeville Sur Mer

Nous accueillons le baryton Alexandre Duhamel dans un magnifique programme qui suit la quête inlassable de Don Quichotte et d’autres âmes errantes, entre nobles idéaux et illusions perdues. De Vaughan Williams à Brel, en passant par Ibert, Ravel et Massenet, chaque mélodie trace le portrait d’un voyageur, d’un rêveur ou d’un chevalier en lutte contre l’invisible.Tour à tour, truculent et poignant, ce récital fait résonner la voix de ceux que l’imaginaire empêche de sombrer, rappelant que tant qu’un chant subsiste, la légende demeure.

MUSEE MICHEL CIRY 6Bis, Rue Marguerite Rolle 76119 Varengeville Sur Mer 76