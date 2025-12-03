Alexandre Fourchon illusions Salle l’Escapade Plénée-Jugon

Alexandre Fourchon illusions

Salle l’Escapade 1 Rue de la République Plénée-Jugon Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-28 20:00:00

2026-02-28

Dans son spectacle , le magicien breton Alexandre Fourchon vous emmène en voyage au cœur de la Magie, entre mentalisme, humour et manipulations. Un show fascinant, bluffant et bienveillant, rythmé par des expériences insolites et une véritable interaction avec le public. Un rendez-vous à couper le souffle ! Un spectacle en deux parties de 45 minutes, séparées par un entracte. .

Salle l’Escapade 1 Rue de la République Plénée-Jugon 22640 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 68 37 61 44

