Alexandre Herer ‘Nunataq’ invite Magic Malik & Inga Vamze / JASS CLUB PARIS JASS CLUB Paris

Alexandre Herer ‘Nunataq’ invite Magic Malik & Inga Vamze / JASS CLUB PARIS JASS CLUB Paris samedi 11 octobre 2025.

— Dans le cadre du festival Jazz Sur Seine

19h30 & 21h30

Alexandre Herer propose avec Nunataq une musique ouverte, aérienne et volontairement froide, inspirée en partie par les grandes étendues de glace du Groenland, lieux témoins d’un climat passé résolument menacé par l’homme moderne.

Souvent planante et entêtante, la musique se base sur des rythmes et des grooves parfois expérimentaux ou parfois simples et pioche dans différents mondes harmoniques et mélodiques, issus de la musique contemporaine ou parfois proches des musiques pop.

Alexandre réunit exceptionnellement Magic Malik, collaboration de longue date, et Inga Vamze, de Lettonie, collaboration européenne chère à Alexandre.

22h30

Jam session Electro/Jazz animée par le Trio ’Nunataq’ !

Infos & privatisation :

JASS CLUB PARIS

141 Rue de Tolbiac 75013

www.jassclub.paris

contact@jassclub.paris

09 54 56 79 01

Alexandre réunit exceptionnellement Magic Malik, complice de longue date, et Inga Vamze de Lettonie, collaboration européenne qui lui est chère, pour proposer une soirée unique mêlant jazz et électro.

Le samedi 11 octobre 2025

de 19h00 à 02h00

payant Tarif en ligne : 15 EUR Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-11T22:00:00+02:00

fin : 2025-10-12T05:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-11T19:00:00+02:00_2025-10-11T02:00:00+02:00

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac 75013 Au 141 rue de Tolbiac, l’histoire continue : ancien cinéma kung-fu, squat artistique puis club de jazz avec le Barbizon, le lieu renaît aujourd’hui sous le nom de JASS CLUB PARIS

Une salle habitée par les sons et les couleurs, où l’on vient écouter, voir, partager. Un lieu proche des artistes, ouvert à toutes les curiosités

Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au dimanche de 19h à 2h

Info & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris