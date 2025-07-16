Alexandre Herichon et David Cotel Abbeville

Alexandre Herichon et David Cotel

6 avenue du port Abbeville Somme

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 19:00:00

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Quand David Catel, pianiste inventif et tout en émotion rencontre Alexandre Herichon, solide trompettiste aux vertigineuses improvisations, il en sort une musique pittoresque et détonante. Alexandre Herichon mêle son souffle, enrichi par de nombreuses collaborations (Richard Bona, Ben l’Oncle Soul, Electro Deluxe…), au doigté musical et chantant de David Catel, pour que piano et trompette forment un duo d’une troublante évidence qui ne laissera pas sans voix tout public aguerri.

Laissez vous surprendre par ces deux compositeurs hors pairs, dont la délicate musique n’a d’égal qu’une fraîche et dynamique complicité !

Quand David Catel, pianiste inventif et tout en émotion rencontre Alexandre Herichon, solide trompettiste aux vertigineuses improvisations, il en sort une musique pittoresque et détonante. Alexandre Herichon mêle son souffle, enrichi par de nombreuses collaborations (Richard Bona, Ben l’Oncle Soul, Electro Deluxe…), au doigté musical et chantant de David Catel, pour que piano et trompette forment un duo d’une troublante évidence qui ne laissera pas sans voix tout public aguerri.

Laissez vous surprendre par ces deux compositeurs hors pairs, dont la délicate musique n’a d’égal qu’une fraîche et dynamique complicité ! .

6 avenue du port Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 41 28

English :

When David Catel, an inventive pianist full of emotion, meets Alexandre Herichon, a solid trumpeter with vertiginous improvisations, the result is picturesque, explosive music. Alexandre Herichon mixes his breath, enriched by numerous collaborations (Richard Bona, Ben l?Oncle Soul, Electro Deluxe…), with David Catel?s musical and singing fingering, so that piano and trumpet form a troublingly obvious duo that will not leave any seasoned audience speechless.

Let yourself be surprised by these two peerless composers, whose delicate music is matched only by their fresh, dynamic complicity!

German :

Wenn David Catel, ein erfinderischer und emotionaler Pianist, auf Alexandre Herichon, einen soliden Trompeter mit schwindelerregenden Improvisationen, trifft, entsteht daraus eine malerische und explosive Musik. Alexandre Herichon mischt seinen Atem, der durch zahlreiche Kollaborationen (Richard Bona, Ben l’Oncle Soul, Electro Deluxe…) bereichert wurde, mit dem musikalischen und gesanglichen Fingerspitzengefühl von David Catel, so dass Klavier und Trompete ein Duo von beunruhigender Selbstverständlichkeit bilden, das auch ein erfahrenes Publikum nicht sprachlos lassen wird.

Lassen Sie sich von diesen beiden außergewöhnlichen Komponisten überraschen, deren zarte Musik nur von einer frischen und dynamischen Komplizenschaft übertroffen wird!

Italiano :

Quando David Catel, pianista inventivo e pieno di emozioni, incontra Alexandre Herichon, trombettista solido e dalle improvvisazioni vertiginose, il risultato è una musica pittoresca ed esplosiva. Alexandre Herichon mescola il suo fiato, arricchito da numerose collaborazioni (Richard Bona, Ben l’Oncle Soul, Electro Deluxe…), con i polpastrelli musicali e canori di David Catel, in modo che pianoforte e tromba formino un duo di grande evidenza che non lascerà a bocca aperta nessun pubblico esperto.

Lasciatevi sorprendere da questi due impareggiabili compositori, la cui musica delicata è pari solo alla loro fresca e dinamica complicità!

Espanol :

Cuando David Catel, pianista inventivo y lleno de emoción, se encuentra con Alexandre Herichon, trompetista sólido y de improvisaciones vertiginosas, el resultado es una música pintoresca y explosiva. Alexandre Herichon mezcla su aliento, enriquecido por numerosas colaboraciones (Richard Bona, Ben l’Oncle Soul, Electro Deluxe…), con la musicalidad y el canto de David Catel, para que piano y trompeta formen un dúo turbadoramente evidente que no dejará boquiabierto a ningún espectador avezado.

Déjese sorprender por estos dos compositores sin par, ¡cuya delicadeza musical sólo es igualada por su complicidad fresca y dinámica!

L’événement Alexandre Herichon et David Cotel Abbeville a été mis à jour le 2025-07-16 par OT DE LA BAIE DE SOMME