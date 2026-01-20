Alexandre Kendoux One man show stand-up

Espace culturel pierre étrillard Saint-Nicolas-de-Redon Loire-Atlantique

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

.

Espace culturel pierre étrillard Saint-Nicolas-de-Redon 44460 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 84 93 60 07 alexandre.kendoux@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Alexandre Kendoux One man show stand-up Saint-Nicolas-de-Redon a été mis à jour le 2026-01-17 par ADT44