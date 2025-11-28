Alexandre Kominek Bâtard Sensible | Comédie des Volcans Maison de la Culture Clermont-Ferrand
Alexandre Kominek Bâtard Sensible | Comédie des Volcans
Maison de la Culture 71 boulevard François-Mitterrand Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 22 – 22 – 35 EUR
Début : 2025-11-28 20:30:00
fin : 2025-11-28 21:50:00
2025-11-28
Venez voir l’humoriste Alexandre Kominek à la Maison de la culture à Clermont-Ferrand
Maison de la Culture 71 boulevard François-Mitterrand Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr
English :
Come and see comedian Alexandre Kominek at the Maison de la Culture in Clermont-Ferrand
German :
Besuchen Sie den Komiker Alexandre Kominek im Maison de la culture in Clermont-Ferrand
Italiano :
Venite a vedere il comico Alexandre Kominek alla Maison de la Culture di Clermont-Ferrand
Espanol :
Venga a ver al cómico Alexandre Kominek a la Casa de la Cultura de Clermont-Ferrand
