Alexandre Kominek Bâtard Sensible | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand

Alexandre Kominek Bâtard Sensible | Comédie des Volcans
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 29 – 29 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-11-28 20:30:00
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
Alexandre Kominek en spectacle dans son one-man-show Bâtard sensible à la Comédie des Volcans à Clermont-Ferrand
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr
English :
Alexandre Kominek performs his one-man show Bâtard sensible at the Comédie des Volcans in Clermont-Ferrand
German :
Alexandre Kominek tritt mit seiner One-Man-Show Bâtard sensible in der Comédie des Volcans in Clermont-Ferrand auf
Italiano :
Alexandre Kominek mette in scena il suo one-man show Bâtard sensible alla Comédie des Volcans di Clermont-Ferrand
Espanol :
Alexandre Kominek representa su espectáculo unipersonal Bâtard sensible en la Comédie des Volcans de Clermont-Ferrand
