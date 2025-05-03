ALEXANDRE KOMINEK – LE CORUM – SALLE PASTEUR Montpellier
ALEXANDRE KOMINEK Début : 2026-01-30 à 20:30. Tarif : – euros.
SUD CONCERTS PRÉSENTE : ALEXANDRE KOMINEKSexCendrillon Iguanecuisine au beurreDrogueWhite bitchSensibilitéVenez rire et avoir honte. C’est ça Alexandre Kominek.INFOS SPECTACLE : TITRE : Bâtard SensibleINTERPRETE : Alexandre KominekAUTEUR : Alexandre Kominek MISE EN SCENE : Alexandre KominekPRODUCTIONS : Dark Smile Productions / AgapèDIRECTEUR TECHNIQUE : Aurélien Audouard / Dark Smile CreativeDURÉE : 1h20 environ
LE CORUM – SALLE PASTEUR Esplanade Charles de Gaulle 34000 Montpellier 34