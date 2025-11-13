ALEXANDRE KOMINEK – ZINGA ZANGA Beziers
SexCendrillon Iguanecuisine au beurreDrogueWhite bitchSensibilitéVenez rire et avoir honte. C’est ça Alexandre Kominek.INFOS SPECTACLE : TITRE : Bâtard SensibleINTERPRETE : Alexandre KominekAUTEUR : Alexandre Kominek MISE EN SCENE : Alexandre KominekPRODUCTIONS : Dark Smile Productions / AgapèDIRECTEUR TECHNIQUE : Aurélien Audouard / Dark Smile CreativeDURÉE : 1h20 environ
ZINGA ZANGA Traverse de Colombiers 34500 Beziers 34