Alexandre Rockwell et Arnaud Desplechin au Max Linder Panorama Cinéma Max Linder Panorama Paris

Steve Buscemi, Seymour Cassel, Jim Jarmusch et Jennifer Beals dans un film d’Alexandre Rockwell !

A découvrir dans sa version restaurée 4K en avant-première au Max Linder Panorama le mardi 06 janvier, en présence des réalisateurs Alexandre Rockwell et Arnaud Desplechin !

La Maison Giraudet nous régale ! Ouverture des portes à 19H15 avec distribution de soupe !

Les films d’Alexandre Rockwell revêtent d’une grande importance dans l’Histoire et l’esthétique du cinéma américain. Ils apportent un témoignage rare d’un art tout aussi marginal que magistral, esthétiquement révolutionnaire, qui ne connaît pas de limites créatives et qui utilise les codes de l’industrie pour inventer des nouvelles formes.

De ces nouvelles formes, se dégage une interrogation de la notion de cinéma d’auteur, une critique du statu quo sur les violences institutionnelles, sur la corruption et sur la perversion des mondes artistiques, par un regard pré-MeToo assez déjà glaçant.

Synopsis du film : Adolpho Rollo, metteur en scène en herbe, rêve de réaliser de grands films mais n’a même pas de quoi payer son loyer. Désespéré, il passe une annonce pour vendre les 500 pages épiques de son scénario au plus offrant. Contre toute attente, un mafioso, Joe, l’achète…

MARDI 6 JANVIER 20H : avant-première exceptionnelle d’IN THE SOUP en version restaurée 4K !

Le mardi 06 janvier 2026

de 20h00 à 23h00

payant Tout public.

Cinéma Max Linder Panorama 24 Bd Poissonnière 75009 Paris

https://maxlinder.com/evenements/in-the-soup-de-alexandre-rockwell-en-presence-du-realisateur-et-d-arnaud-desplechin-713 +33652236573 distribution@contrejourfilms.fr



