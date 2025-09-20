Alexandre Romanès » En toute liberté » Saint Pierre d’Orival Laroque-Timbaut

Saint Pierre d’Orival Eglise Saint Pierre d’Orival Laroque-Timbaut Lot-et-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Alexandre Romanès est poète et directeur du cirque Romanès, dernier cirque tsigane d’Europe installé dans le XVIème arrondissement de Paris.

Venir l’écouter c’est accepter d’être déplacé, c’est venir sans rien attendre et partir interrogé, plus léger comme si l’âme redevenait vagabonde.

Saint Pierre d’Orival Eglise Saint Pierre d’Orival Laroque-Timbaut 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 07 91 36 cietempsvenus@gmail.com

English : Alexandre Romanès » En toute liberté »

Alexandre Romanès is a poet and director of Cirque Romanès, Europe’s last gypsy circus, based in the 16th arrondissement of Paris.

To come and listen to him is to accept to be moved, to come without expecting anything, and to leave questioned, lighter, as if the soul were wandering again.

German : Alexandre Romanès » En toute liberté »

Alexandre Romanès ist Dichter und Direktor des Zirkus Romanès, des letzten Zigeunerzirkus Europas, der im 16. Arrondissement von Paris angesiedelt ist.

Wer ihm zuhört, akzeptiert, dass er bewegt wird, kommt, ohne etwas zu erwarten, und geht befragt, leichter, als ob die Seele wieder zum Vagabunden wird.

Italiano :

Alexandre Romanès è un poeta e direttore del Cirque Romanès, l’ultimo circo gitano d’Europa, con sede nel 16° arrondissement di Parigi.

Venire ad ascoltarlo significa accettare di commuoversi, venire senza aspettarsi nulla e andarsene interrogati, più leggeri, come se l’anima tornasse a vagare.

Espanol : Alexandre Romanès » En toute liberté »

Alexandre Romanès es poeta y director del Cirque Romanès, el último circo gitano de Europa, con sede en el distrito 16 de París.

Venir a escucharle es aceptar emocionarse, venir sin esperar nada y salir cuestionado, más ligero, como si el alma volviera a vagar.

