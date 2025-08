Alexandre Tharaud Piano à Lyon Place de la Comédie Lyon 1er Arrondissement

Alexandre Tharaud Piano à Lyon Place de la Comédie Lyon 1er Arrondissement mercredi 17 décembre 2025.

Alexandre Tharaud Piano à Lyon

Place de la Comédie Opéra de Lyon Lyon 1er Arrondissement Rhône

Début : Mercredi 2025-12-17

fin : 2025-12-17

2025-12-17

Artiste éclectique aux mille vies, ambassadeur du piano français, lauréat de plusieurs Victoires de la musique, l’unique Alexandre Tharaud est de retour à Lyon sur la grande scène de l’Opéra.

Place de la Comédie Opéra de Lyon Lyon 1er Arrondissement 69001 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 85 54 54 contact@opera-lyon.com

English : Alexandre Tharaud Piano à Lyon

An eclectic artist with a thousand lives, ambassador of French piano, and the winner of multiple Victoires de la Musique awards there’s no one quite like Alexandre Tharaud. This season, he is back to the Lyon Opera main stage.

German :

Der einzigartige Alexandre Tharaud, ein eklektischer Künstler mit tausend Leben, Botschafter des französischen Klaviers und Gewinner mehrerer Victoires de la musique, ist wieder in Lyon auf der großen Bühne der Oper zu sehen.

Italiano :

Artista eclettico dalle mille vite, ambasciatore del pianoforte francese, vincitore di numerosi premi Victoires de la musique, l’eccezionale Alexandre Tharaud torna a Lione sul grande palco dell’Opéra.

Espanol :

Artista ecléctico de mil vidas, embajador de la música francesa para piano y ganador de varios premios Victoires de la musique, el singular Alexandre Tharaud vuelve a Lyon, al gran escenario de la Ópera.

