Alexei Aïguï en Masterclass Médiathèque Violette Leduc Paris

Alexei Aïguï en Masterclass Médiathèque Violette Leduc Paris vendredi 21 novembre 2025.

Violoniste virtuose et compositeur prolifique aux influences variées (néo-classique, électro, rock alternatif, jazz), Alexeï Aïgui a écrit des dizaines de musiques de films, notamment pour Hirokazu Kore-Eda (La Vérité), Pascal Bonitzer (Cherchez Hortense, Le tableau volé) et Raoul Peck (I Am Not Your Negro, Ernest Cole).

Il est le fondateur en 1994 de l’ensemble 4’33’, né de ses expériences et collaborations avec le rock alternatif et le free jazz, et tourne, en tant que Violoniste avec Pierre Bastien, la chanteuse Mina Agossi, le pianiste et compositeur allemand Dietmar Bonnen, et le violoniste japonais Keisuke Ohta. Sa musique est interprétée par des musiciens tels que les pianistes Alexei Lubimov et Susanne Kessel.

Il vient de signer la bande sonore du film Orwell: 2+2 = 5 de Raoul Peck, présenté en mai dernier au Festival de Cannes, et dont la sortie française est prévue en février 2026.

Gratuit sur réservation : mediatheque.violette-leduc@paris.fr ou au 01.55.25.80.20.

Rencontre exceptionnelle avec l’artiste, qui viendra avec son violon !

Le vendredi 21 novembre 2025

de 18h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-21T19:00:00+01:00

fin : 2025-11-21T21:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-21T18:00:00+02:00_2025-11-21T20:00:00+02:00

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris

+33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc