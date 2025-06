Vaucluse

ALEXEÏ ET YULIA Théâtre des halles Avignon 5 juillet 2025 14:00

ALEXEÏ ET YULIA 5 – 26 juillet Théâtre des halles Vaucluse

sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-05T14:00:00 – 2025-07-05T15:00:00

Fin : 2025-07-26T14:00:00 – 2025-07-26T15:00:00

Alexeï et Yulia

Texte, Mise en scène et Jeu Sabrina Kouroughli et Gaëtan Vassart

À la veille de leur retour à Moscou, Alexeï Navalny – principal opposant à Vladimir Poutine – et son épouse Yulia se retrouvent seuls, face à une décision cruciale. Il sort tout juste de 18 jours de coma après un empoisonnement au Novitchok. Pourtant, il veut rentrer. Elle, lucide, tente de le dissuader. Faut-il affronter le danger ou résister depuis l‘exil ?

Ce huis-clos haletant, inspiré de faits réels, imagine la dernière nuit d‘un couple au bord du précipice. Un face-à-face tendu, entre espoir et tragédie, humour et engagement. Un texte brûlant d‘actualité qui questionne notre propre capacité à dire non et à aimer coûte que coûte. C‘est le portrait d‘un couple incandescent debout face à la peur, et d‘un amour plus fort que l‘enfermement. Nouvelle création de Gaëtan Vassart et Sabrina Kouroughli après le succès de « L‘art de perdre » d‘Alice Zeniter au Festival d‘Avignon en 2022.

Texte, Mise en scène et Jeu Sabrina Kouroughli et Gaëtan Vassart

Conseil Dramaturgique Marion Stoufflet

Lumières Erik Priano

Son Christophe Séchet

Régie Aline Vuillermet

Diffusion Gwénola Bastide

Presse Isabelle Muraour

Production : Compagnie La Ronde de Nuit

Coréalisation : Théâtre des Halles – Festival d’Avignon 2025

Avec le soutien : du Fonds Haplotès; du Carreau du Temple à Paris (résidence); de la LICRA en Avignon

Théâtre des halles Rue du Roi René, 84000 Avignon Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 73 09 45 36 »}]

Compagnie La Ronde de Nuit – Sabrina Kouroughli et Gaëtan Vassart Russie Alexeï et Yulia NAVALNY