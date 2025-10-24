Alexis Cardenas & Barroco Latino – Bach to Joropo LE BAL BLOMET Paris

Alexis Cardenas & Barroco Latino – Bach to Joropo LE BAL BLOMET Paris vendredi 24 octobre 2025.

Un voyage musical qui, dans un esprit folklorique et joyeux, crée des ponts entre Bach et d’autres grands icônes classiques européens, et les plus beaux rythmes d’Amérique latine. Le concert débute et se termine avec Bach, mais, en chemin, les musiciens explorent toute la richesse de la musique latino-américaine, en tirant parti de la sonorité unique du cuatro vénézuélien, du violon et de la contrebasse, qui s’entrelacent pour créer un dialogue virtuose entre deux mondes.

Un violon, un cuatro, une contrebasse : trois voix, deux continents : une traversée flamboyante entre le génie de Bach et les rythmes sud américains, portée par l’ultra virtuose Alexis Cardenas.

Le vendredi 24 octobre 2025

de 20h00 à 22h00

payant

25 euros.

Tout public.

LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet 75015 Le Bal Blomet est une scène parisienne multiculturelle située près de Montparnasse dans le 15e arrondissement. Il propose des concerts de jazz et de musique classique, des spectacles musicaux et des événements culturels.



Un temps menacée de disparition, cette adresse mythique depuis 1924 – le Bal Blomet est le plus ancien club de jazz d’Europe en activité – a rouvert sous son nom d’origine après une réhabilitation audacieuse et respectueuse de son histoire. Son cadre chaleureux, fusion des speakeasies new-yorkais et du Montparnasse des années folles, entraîne le public et les artistes sur les pas des grandes figures qui l’ont fréquenté, recréant un lieu magique d’émotions, de partage et de fête.



Le nouveau Bal Blomet accueille 250 spectateurs en places assises. Le grand bar situé dans la salle de spectacle permet de profiter du concert en prenant un verre ou une assiette légère. Il est également possible de se restaurer avant ou après la représentation au Café du Bal.Paris

Métro -> 12 : Volontaires (Paris) (207m)

Bus -> 397089 : Volontaires – Lecourbe (Paris) (146m)

Vélib -> Volontaire – Lecourbe (91.27m)

