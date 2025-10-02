ALEXIS DEGRENIER CONCERT LE VENT DES SIGNES Toulouse

ALEXIS DEGRENIER CONCERT LE VENT DES SIGNES Toulouse jeudi 2 octobre 2025.

ALEXIS DEGRENIER CONCERT

LE VENT DES SIGNES 6 Impasse Varsovie Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 5.8 EUR

Début : 2025-10-02 19:00:00

Inspiré par la littérature et la philosophie, Alexis Degrenier en extrait ce qu’il désire transformer le concept en affect.

De la tradition orale à la musique écrite, sa pratique instrumentale conjugue les formes.

Alexis Degrenier est influencé par la musique de Gyorgy Ligeti, par les systèmes métriques du Mâqâm, par l’étude de l’écoute oblique des espaces sonores et des bruits parasites. Il puise dans les musiques traditionnelles extra-européennes et celles du Massif Central ce qui se fait de plus hypnotique et intemporel. 5.8 .

LE VENT DES SIGNES 6 Impasse Varsovie Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 42 10 70 leventdessignes@gmail.com

English :

Inspired by literature and philosophy, Alexis Degrenier extracts what he wants to transform: concept into affect.

German :

Inspiriert von Literatur und Philosophie, extrahiert Alexis Degrenier daraus das, was er umwandeln möchte: das Konzept in einen Affekt.

Italiano :

Ispirandosi alla letteratura e alla filosofia, Alexis Degrenier estrae ciò che vuole trasformare: il concetto in affetto.

Espanol :

Inspirándose en la literatura y la filosofía, Alexis Degrenier extrae lo que quiere transformar: el concepto en afecto.

