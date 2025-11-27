ALEXIS ELVIN HOPOPOP Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-27 18:00 – 21:00

Gratuit : oui Tout public

One man band blues complet, combinant la guitare, le chant, l’harmonica, le bottle neck et la percussion avec les pieds, jouant un répertoire qui s’inspire du blues du delta jusqu’au blues-rock, en passant par le chicago blues et le boom du blues anglais des années 60. Des mélodies joyeuses comme plaintives se feront un chemin jusqu’à vos oreilles, et devraient provoquer l’envie de taper du pied!Vidéo

HOPOPOP Nantes 44000