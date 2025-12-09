Alexis HK & Benoît Dorémus Inavouable Saint-Dizier

Alexis HK & Benoît Dorémus Inavouable

Théatre de Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne

Début : 2026-02-14

Tout public

Les deux artistes se retrouvent dans leur loge, se préparant avant de monter sur scène. Ils croisent leurs guitares pour jouer des mots et offrir un mélange de rires et de poésie, entre dialogues et chansons. Anecdotes personnelles, réflexions sur la société, engagement et intimité s’entremêlent dans ce spectacle musical de 1h20. Un moment suspendu où la chanson devient confidence. .

Théatre de Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

