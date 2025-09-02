Alexis HK & Benoît Dorémus – Inavouable Théâtre de Saint-Dizier Saint-Dizier

Alexis HK & Benoît Dorémus – Inavouable Samedi 14 février 2026, 20h30 Théâtre de Saint-Dizier Haute-Marne

Les deux artistes se retrouvent dans leur loge, se préparant avant de monter sur scène. Ils croisent leurs guitares pour jouer des mots et offrir un mélange de rires et de poésie, entre dialogues et chansons. Anecdotes personnelles, réflexions sur la société, engagement et intimité s’entremêlent dans ce spectacle musical de 1h20. Un moment suspendu où la chanson devient confidence.

Théâtre de Saint-Dizier Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Centre-Ville Haute-Marne Grand Est Inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques, le théâtre de Saint-Dizier a connu une profonde mise aux normes et rénovation sans rien perdre de son cachet de petit théâtre à l'italienne. Il s'inscrit dans le style en vogue sous le Second Empire depuis la construction de l'Opéra Garnier. Restauré en 2007 avec ses décors des années 20, il a retrouvé sa beauté d'antan et développé une programmation de qualité à la hauteur de la majesté du lieu.

La salle compte 334 places réparties entre le parterre, le premier balcon et le poulailler. La scène comprend un plancher détrappable et une fosse d’orchestre. Son acoustique exceptionnelle en fait un lieu de diffusion privilégié pour les orchestres de chambre, l’opérette et l’opéra-comique.

Des oeuvres magistrales et historiques dans un lieu qui l’est tout autant, le théâtre de Saint-Dizier est définitivement un lieu d’excellence !

A noter : il est possible de louer le théâtre de Saint-Dizier.

Un duo musical complice où Alexis HK et Benoît Dorémus mêlent humour, confidences et chansons dans un spectacle poétique et engagé. Saison Culturelle

