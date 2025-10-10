ALEXIS KOSSENKO – LE TEMPLE La Rochelle

ALEXIS KOSSENKO Début : 2025-10-10 à 20:30. Tarif : – euros.

COREAM PRÉSENTE : ALEXIS KOSSENKO : SOIRÉE FLÛTE ET POÉSIESLa flûte mythologique et orientale autour de 1900. Oeuvres de Debussy, Ibert, De Lorenzo, Tomasi…Alexis Kossenko propose ici une alternance inédite de musique et de poésie ; la flûte prolonge la musique des mots, tandis que les vers sublimes de Baudelaire, Hugo? ou Haraucourt s’épanouissent dans l’imaginaire musical.

LE TEMPLE 2 RUE SAINT MICHEL 17000 La Rochelle 17