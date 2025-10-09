ALEXIS KOSSENKO – MUSEE D’AGESCI Niort

ALEXIS KOSSENKO – MUSEE D’AGESCI Niort jeudi 9 octobre 2025.

ALEXIS KOSSENKO Début : 2025-10-09 à 20:30. Tarif : – euros.

COREAM PRÉSENTE : ALEXIS KOSSENKO : SOIRÉE FLÛTE ET POÉSIESLa flûte mythologique et orientale autour de 1900. Oeuvres de Debussy, Ibert, De Lorenzo, Tomasi…Alexis Kossenko propose ici une alternance inédite de musique et de poésie ; la flûte prolonge la musique des mots, tandis que les vers sublimes de Baudelaire, Hugo? ou Haraucourt s’épanouissent dans l’imaginaire musical.

MUSEE D’AGESCI 26 AVENUE DE LIMOGES 79000 Niort 79