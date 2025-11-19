ALEXIS LE PETIT AVENTURIER – ESPACE LAC Gerardmer

ALEXIS LE PETIT AVENTURIER Début : 2025-12-29 à 16:30. Tarif : – euros.

Préparez vous à vivre l’aventure extraordinaire d’Alexis, un chasseur… d’escargots. Nous sommes d’accord, ce n’est pas très impressionnant. En effet, cet aventurier peureux essaie de trouver, l’escargot doré wankili , gardien de la précieuse couronne du Roi Yatangaki. Il part alors pour une expédition accompagné de son chapeau, son sac à dos et d’Archy, un petit rat voulant devenir ami avec Alexis… Mais leur aventure va vivre de nombreuses péripéties ! Passant d’une forêt dangereuse à une grotte peuplée de fantômes, jusqu’au nid d’un dragon en or, venez vivre avec nos deux amis une grande aventure, une histoire fantastique pleine de rebondissements et d’humour. Une grande comédie musicale, pour les petits comme pour les grands.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE LAC 17 FAUBOURG DE RAMBERCHAMP 88400 Gerardmer 88