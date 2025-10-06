ALEXIS LE ROSSIGNOL – ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers

ALEXIS LE ROSSIGNOL Début : 2026-04-17 à 20:00. Tarif : – euros.

J’ai voulu faire du cheval, mais je ne savais pas si j’allais aimer. Et puis en fait je me suis rendu compte que non, sans plus. Sans plus c’était aussi le nom du cheval d’ailleurs. C’est fou non ?Dans son nouveau spectacle, Alexis Le Rossignol mélange storytelling et philosophie de frigo et tente de répondre à une question simple, mais chiante : qu’est-ce qu’on fait de nos vies ?

ESPACE REPUBLIC CORNER 6, RUE DES BONNETIERS 86000 Poitiers 86