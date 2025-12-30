ALEXIS LE ROSSIGNOL GAITE RIVE GAUCHE Paris

ALEXIS LE ROSSIGNOL Début : 2026-05-16 à 19:00. Tarif : – euros.

ALEXIS LE ROSSIGNOLJ’ai voulu faire du cheval, mais je ne savais pas si j’allais aimer. Et puis en fait, je me suis rendu compte que non, sans plus. Sans plus c’était aussi le nom du cheval d’ailleurs. C’est fou, non ? Dans son nouveau spectacle, Alexis La Rossignol mélange storytelling et philosophie de frigo et tente de répondre à une question simple, mais chiante : qu’est-ce qu’on fait de nos vies ?La presse en parle :LE PARISIENAlexis Le Rossignol. Un drôle d’oiseau, ce Rossignol. Lunettes épaisses, gilets ou pulls qui font un peu mal aux yeux, Alexis détonne. Point de fanfaronnade, nulle esbroufe. Chroniqueur sur France Inter, l’humoriste originaire des Deux-Sèvres possède l’une des plus belles plumes de l’humour tricolore.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

GAITE RIVE GAUCHE 6 RUE DE LA GAITÉ 75014 Paris 75