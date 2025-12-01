Alexis Le Rossignol : Le Sens de la Vie Bobino Paris

J’ai voulu faire du cheval, mais je ne savais pas si j’allais aimer.

Et puis en fait je me suis rendu compte que non, sans plus. Sans plus c’était aussi le nom du cheval d’ailleurs. C’est fou non ?

Dans son nouveau spectacle, Alexis Le Rossignol mélange storytelling et philosophie de frigo et tente de répondre à une question simple, mais chiante : qu’est-ce qu’on fait de nos vies ?

L’équipe du théâtre fait le maximum pour commencer le spectacle à l’heure. Nous vous recommandons d’arriver une demi-heure minimum avant le début du spectacle. Une fois dépassée l’heure indiquée sur les billets votre placement par catégorie ne sera plus garanti et vous serez placé de façon à ne pas gêner la représentation en cours.

Alexis Le Rossignol monte sur les planches de Bobino les 1,2, 8 et 9 décembre 2025 !

Le mardi 09 décembre 2025

de 20h30 à 22h00

Le lundi 08 décembre 2025

de 20h30 à 22h00

Le mardi 02 décembre 2025

de 20h30 à 22h00

Le lundi 01 décembre 2025

de 20h30 à 22h00

payant

Carré or : 49,00 €

Catégorie 1 : 41,00 €

Catégorie 2 : 35,00 €

Catégorie 3 : 25,00 €

Public adultes.

Bobino 14-20 rue de la Gaïté 75014 Paris