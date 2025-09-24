Alexis Le Rossignol Le sens de la vie Humour L’Alizé Guipavas

Alexis Le Rossignol Le sens de la vie Humour

L’Alizé 90 Rue Commandant Challe Guipavas Finistère

Début : 2026-01-17 20:00:00

fin : 2026-01-17

2026-01-17

J’ai voulu faire du cheval, mais je ne savais pas si j’allais aimer. Et puis en fait je me suis rendu compte que non, sans plus. Sans plus c’était aussi le nom du cheval d’ailleurs. C’est fou non ?

Dans son nouveau spectacle, l’humoriste mélange storytelling et philosophie de frigo et tente de répondre à une question simple mais chiante qu’est-ce qu’on fait de nos vies ?

Tout public.

L’Alizé 90 Rue Commandant Challe Guipavas 29490 Finistère Bretagne +33 2 98 42 71 50

