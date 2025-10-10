ALEXIS LE ROSSIGNOL – MAISON DU PEUPLE Belfort

ALEXIS LE ROSSIGNOL – MAISON DU PEUPLE Belfort vendredi 10 octobre 2025.

ALEXIS LE ROSSIGNOL Début : 2025-10-10 à 20:00. Tarif : – euros.

LEBRUITQUIPENSE PRÉSENTE EN ACCORD AVEC LES PRODUCTIONS ADONIS : ALEXIS LE ROSSIGNOLJ’ai voulu faire du cheval, mais je ne savais pas si j’allais aimer. Et puis en fait je me suis rendu compte que non, sans plus. Sans plus c’était aussi le nom du cheval d’ailleurs. C’est fou non ? Dans son nouveau spectacle, Alexis Le Rossignol mélange storytelling et philosophie de frigo et tente de répondre à une question simple, mais chiante : qu’est-ce qu’on fait de nos vies ?

Vous pouvez obtenir votre billet ici

MAISON DU PEUPLE Place de la Resistance 90000 Belfort 90