ALEXIS LE ROSSIGNOL – PASINO GRAND Aix En Provence

ALEXIS LE ROSSIGNOL Début : 2026-01-07 à 20:30. Tarif : – euros.

ALEXIS LE ROSSIGNOLLe sens de la vie J’ai voulu faire du cheval, mais je ne savais pas si j’allais aimer. Et puis en fait je me suis rendu compte que non, sans plus. Sans plus c’était aussi le nom du cheval d’ailleurs. C’est fou non ? Dans son nouveau spectacle, Alexis Le Rossignol mélange storytelling et philosophie de frigo et tente de répondre à une question simple, mais chiante : qu’est-ce qu’on fait de nos vies ?

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PASINO GRAND 21 avenue de l’Europe 13090 Aix En Provence 13