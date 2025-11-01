ALEXIS LE ROSSIGNOL Puisserguier

Alexis Le Rossignol

Le Sens de la vie

Humour

Alexis Le Rossignol et son univers décalé tiennent une place à part dans le monde du stand-up. Sous son air nonchalant et faussement naïf, l’humoriste s’inspire des petits riens de la vie pour faire rire, entre absurde et finesse d’écriture.

Connu pour ses chroniques radio et ses nombreuses vidéos postées sur Internet, cet humoriste aussi atypique que touchant a le don pour nous raconter des histoires aussi futiles que drôles. Fin observateur, Alexis Le Rossignol excelle dans l’art de pointer du doigt les travers de la société.

Entre improvisations bien senties et anecdotes hilarantes, il nous livre un spectacle à l’image d’un repas entre amis, loin des stand-up survitaminés. Avec subtilité et optimisme, cet adepte de l’autodérision nous invite au lâcher-prise pour nous faire mesurer la drôlerie de la vie sous tous ses aspects.

Dans ce nouveau spectacle, il mêle récit et philosophie de comptoir pour tenter de répondre à une question simple, mais chiante qu’est-ce qu’on fait de nos vies ?

Tout public, dès 12 ans.

Durée 1h15 .

Puisserguier 34620 Hérault Occitanie +33 4 67 62 36 26 culture@cc-sud-herault.fr

