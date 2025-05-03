ALEXIS LE ROSSIGNOL – SALLE POIREL Nancy

ALEXIS LE ROSSIGNOL Début : 2026-04-25 à 20:00. Tarif : – euros.

J’ai voulu faire du cheval, mais je ne savais pas si j’allais aimer. Et puis en fait je me suis rendu compte que non, sans plus. Sans plus c’était aussi le nom du cheval d’ailleurs. C’est fou non ? Dans son nouveau spectacle, Alexis Le Rossignol mélange storytelling et philosophie de frigo et tente de répondre à une question simple, mais chiante : qu’est-ce qu’on fait de nos vies ?Auteurs : Alexis Le Rossignol et Agnité Da SilveiraProduction : Les Productions Adonis et Voies Parallèles Production

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SALLE POIREL 3 rue Victor Poirel 54000 Nancy 54