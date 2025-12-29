Alexis Tcholakian trio Roll’Studio Marseille 2e Arrondissement
Alexis Tcholakian trio Roll'Studio Marseille 2e Arrondissement samedi 4 avril 2026.
Alexis Tcholakian trio
Samedi 4 avril 2026 à partir de 19h30. Roll'Studio 17 rue des Muettes Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
2026-04-04 19:30:00
2026-04-04
Jazz avec Alexis Tcholakian trio au Roll’Studio
Jazz avec le trio Alexis Tcholakian au piano, Lilian Bencini à la contrebasse et Fred Pasqua à la batterie. .
Roll’Studio 17 rue des Muettes Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 65 30 36 59 claire.abram@rollstudio.fr
English :
Jazz with Alexis Tcholakian trio at Roll’Studio
