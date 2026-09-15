Alexis Tramoni (CHALON) Salle Marcel Sembat Chalon-sur-Saône
jeudi 29 avril 2027 · Salle Marcel Sembat · Chalon-sur-Saône
Informations pratiques
Chalon-sur-Saône
Alexis Tramoni (CHALON)
Salle Marcel Sembat 1 Place Mathias Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-29
fin : 2027-04-29 23:59:00
Date(s) :
2027-04-29
Depuis que j’ai commencé l’humour, j’ai rempli des salles et j’en ai vidé. J’ai raconté mes blagues dans des synagogues et des tribunaux. J’ai fait rire et j’ai clivé. En soulevant toujours la même question : « C’est qui ce mec ? » Je ne vais pas vous jouer du violon. Je vais vous dire la vérité. De mon enfance dans le quartier le plus riche de France à ma vie d’artiste, je parle du monde à travers moi, avec cette violente sensibilité qui m’est propre. Je vous propose de prendre plaisir à découvrir d’où elle vient, parce que je n’ai jamais été aussi drôle que dans la sincérité. On m’a harcelé, adulé, brisé le cœur et aimé. Mais à la fin, il reste quoi ?
Le Meilleur et Le Pire.
C’est moi. .
Salle Marcel Sembat 1 Place Mathias Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Alexis Tramoni (CHALON)
L’événement Alexis Tramoni (CHALON) Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-09-07 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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