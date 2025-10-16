Alexis Tramoni – en rodage Compagnie du Café-Théâtre Nantes

Alexis Tramoni – en rodage Compagnie du Café-Théâtre Nantes jeudi 16 octobre 2025.

2025-10-16 20:30

28 € Tout public

Alexis Tramoni de retour à Nantes pour son nouveau spectacle ! Je n’ai plus de meuf, plus de père, plus de religion. J’ai même pris des plaintes pour des blagues. En gros, j’ai plus rien à perdre.Donc autant dire qu’on va se marrer, parce que je vais tout vous raconter. Depuis que je suis humoriste, j’ai rempli des salles et j’en ai vidées. J’ai été reçu dans des synagogues et des tribunaux. J’ai fait rire et j’ai clivé.En soulevant toujours la même question : « Mais c’est qui ce mec ? »J’ai écrit ce spectacle pour y répondre — à travers la seule constante de mon existence : je peux pas m’empêcher de faire des blagues. Et ça m’a toujours mis dans la merde.De mon éducation dans le quartier le plus riche de France à ma vie d’artiste, en passant par la politique, le féminisme, la religion, les femmes que j’aime…Je ris de tout par nécessité. Avec acidité, sincérité, et sensibilité.En un mot : je suis Alexis Tramoni, je suis venu vous partager ma vie, et je peux vous dire que c’est un bordel. Représentations du 16 au 18 octobre 2025 à 20h30

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com