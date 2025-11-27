ALEXIS TRAMONI – ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers

ALEXIS TRAMONI Début : 2026-06-26 à 20:00. Tarif : – euros.

Depuis que j’ai commencé l’humour, j’ai rempli des salles et j’en ai vidé. J’ai raconté mes blagues dans des synagogues et des tribunaux. J’ai fait rire et j’ai clivé. En soulevant toujours la même question : « C’est qui ce mec ? »Je ne vais pas vous jouer du violon. Je vais vous dire la vérité. De mon enfance dans le quartier le plus riche de France à ma vie d’artiste, je parle du monde à travers moi, avec cette violente sensibilité qui m’est propre. Je vous propose de prendre plaisir à découvrir d’où elle vient, parce que je n’ai jamais été aussi drôle que dans la sincérité. On m’a harcelé, adulé, brisé le cœur et aimé. Mais à la fin, il reste quoi ?Le Meilleur et Le Pire.C’est moi.

ESPACE REPUBLIC CORNER 6, RUE DES BONNETIERS 86000 Poitiers 86