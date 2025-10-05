ALEXIS TRAMONI – LA BAIE DES SINGES Cournon D’auvergne

ALEXIS TRAMONI Début : 2025-12-12 à 20:33. Tarif : – euros.

On aurait pu l’appeler “chroniques d’un mec à qui il reste plus grand chose, sauf l’humour”. Alexis Tramoni arrive à La Baie avec son nouveau spectacle en rodage, et clairement : il n’est pas venu pour vous ménager.Plus de meuf, plus de daron, plus de religion… et quelques plaintes au compteur pour des blagues douteuses, ça vous plante le décor ? Tant mieux, car ce qu’il lui reste, c’est une langue bien pendue et une furieuse envie de raconter. De son enfance dorée dans le quartier le plus friqué de France à ses passages en synagogue et au tribunal, Alexis rit de tout. Et surtout de lui-même. C’est sincère, acide, touchant, souvent borderline, toujours drôle.Un seul mot d’ordre : ne rien lâcher. Même (et surtout) quand ça pique.

LA BAIE DES SINGES 6 AV. DE LA REPUBLIQUE 63800 Cournon D’auvergne 63