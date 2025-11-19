ALEXIS TRAMONI – THEATRE TRIANON Bordeaux

ALEXIS TRAMONI Début : 2026-02-25 à 20:00. Tarif : – euros.

ALEXIS TRAMONI EN RODAGEJe n’ai plus de meuf, plus de père, plus de religion. J’ai même pris des plaintes pour des blagues.En gros, j ’ai plus rien à perdre.Donc autant dire qu’on va se marrer, parce que je vais tout vous raconter.Depuis que je suis humoriste, j’ai rempli des salles et j’en ai vidé.J’ai été reçu dans des synagogues et des tribunaux. J’ai fait rire et j’ai clivé.En soulevant toujours la même question : « Mais c’est qui ce mec ? »J ’ai écrit ce spectacle pour y répondre — à travers la seule constante de mon existence : je peux pas m’empêcher de faire des blagues.Et ça m’ a toujours mis dans la merde.De mon éducation dans le quartier le plus riche de France à ma vie d’artiste, en passant par la politique, le féminis me, la religion, les femmes que j ’ aime…Je ris de tout par nécessité. Avec acidité, sincérité, et sensibilité.En un mot : je suis Alexis Tramoni, je suis venu vous partager ma vie, et je peux vous dire que c ’est un bordel.

THEATRE TRIANON 6, rue Franklin 33000 Bordeaux 33