Alexis Valet invite Alessandro Lanzoni en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Deux fortes personnalités, un même langage : celui d’un jazz vivant, ouvert et sans frontières.

Ils seront accompagnés du bassiste Matteo Bortone, figure incontournable de la scène européenne, et du batteur Pierre Eden Guilbaud, jeune talent au jeu inventif et percutant.

Entre compositions originales et standards revisités, le quartet explore un jazz moderne, libre et inspiré où l’improvisation est reine et chaque moment compte.

Attendez-vous à de la poésie, du feu, et une vraie connexion sur scène.

Alexis Valet : vibraphone

Alessandro Lanzoni : piano

Matteo Bortone : contrebasse

Pierre-Eden Guilbaud : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Compositions, standards — Le vibraphoniste Alexis Valet reçoit le pianiste italien Alessandro Lanzoni pour une soirée explosive au 38Riv.

Le samedi 13 décembre 2025

de 21h30 à 22h30

Le samedi 13 décembre 2025

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 22 à 27 euros

Tarif sur place : 24 à 29 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-13T22:30:00+01:00

fin : 2025-12-13T23:30:00+01:00

Date(s) : 2025-12-13T19:30:00+02:00_2025-12-13T20:30:00+02:00;2025-12-13T21:30:00+02:00_2025-12-13T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/