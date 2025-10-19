Alexis Valet invite Pierre Perchaud en concert au 38Riv Jazz Club — Festival Jazz Sur Seine 2025 38Riv Jazz Club Paris

Alexis Valet invite Pierre Perchaud en concert au 38Riv Jazz Club — Festival Jazz Sur Seine 2025 38Riv Jazz Club Paris samedi 18 octobre 2025.

À ses côtés, une formation soudée et inventive : la flûtiste Christelle Raquillet, le contrebassiste Étienne Renard et le batteur Antoine Paganotti.

Une musique résolument contemporaine, vivante et habitée, où l’écriture et l’improvisation se répondent avec intensité.

Alexis Valet : vibraphone

Pierre Perchaud : guitare

Christelle Raquillet : flûte

Étienne Renard : contrebasse

Antoine Paganotti : batterie

Dans le cadre du Festival JAZZ SUR SEINE 2025.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, compositions — Le vibraphoniste Alexis Valet convie pour la première fois au 38Riv l’un des meilleurs guitaristes de la scène française : Pierre Perchaud. Musicien au son immédiatement reconnaissable, il apporte une couleur singulière à chaque projet qu’il traverse : d’Airelle Besson à Anne Paceo, en passant par le trio FOX ou le quartet de Yaron Herman.

payant

Tarif en ligne : 22 à 27 euros

Tarif sur place : 24 à 29 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/