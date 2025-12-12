Alexis Valet & The Cypher x JANOYA / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris

Une soirée qui invite à l’évasion, mêlant énergie brute et subtilité harmonique, pour une expérience musicale à la fois moderne et profondément enracinée dans la tradition du jazz.

Il invite pour l’occasion Janoya, multi-instrumentiste et producteur parisien, qui distille un son vibrant et singulier, entre chaleur organique et pulsations électroniques.

Keita Janota / saxophone alto

Alexis Valet / vibraphone, MalletKat

Carl Henri Morisset / piano

Gwen Ladeux / basse

Tilo Bertholo / batterie

Guest Janoya / trompette, claviers, FX

22h30

Jam session Jazz/Groove !

Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !

// Piano à queue & batterie sur place

JASS CLUB PARIS

141 Rue de Tolbiac 75013

www.jassclub.paris

contact@jassclub.paris

09 54 56 79 01

Tickets concerts au guichet majorés de 3€, pensez à réserver !

Alexis Valet, vibraphoniste talentueux, revient aux sources de ses influences musicales avec un quintet en fusion où le groove, l’impro et l’énergie collective prennent le dessus !

Le vendredi 12 décembre 2025

de 21h30 à 02h00

payant Tarif réduit : 15 EUR

Tarif plein : 19 EUR Public jeunes et adultes.

