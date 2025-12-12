Alexis Valet & The Cypher x JANOYA / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris
Alexis Valet & The Cypher x JANOYA / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris vendredi 12 décembre 2025.
Une soirée qui invite à l’évasion, mêlant énergie brute et subtilité harmonique, pour une expérience musicale à la fois moderne et profondément enracinée dans la tradition du jazz.
Il invite pour l’occasion Janoya, multi-instrumentiste et producteur parisien, qui distille un son vibrant et singulier, entre chaleur organique et pulsations électroniques.
Keita Janota / saxophone alto
Alexis Valet / vibraphone, MalletKat
Carl Henri Morisset / piano
Gwen Ladeux / basse
Tilo Bertholo / batterie
Guest Janoya / trompette, claviers, FX
22h30
Jam session Jazz/Groove !
Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !
// Piano à queue & batterie sur place
JASS CLUB PARIS
141 Rue de Tolbiac 75013
www.jassclub.paris
contact@jassclub.paris
09 54 56 79 01
Tickets concerts au guichet majorés de 3€, pensez à réserver !
Alexis Valet, vibraphoniste talentueux, revient aux sources de ses influences musicales avec un quintet en fusion où le groove, l’impro et l’énergie collective prennent le dessus !
Le vendredi 12 décembre 2025
de 21h30 à 02h00
payant Tarif réduit : 15 EUR
Tarif plein : 19 EUR Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-12T22:30:00+01:00
fin : 2025-12-13T03:00:00+01:00
Date(s) : 2025-12-12T21:30:00+02:00_2025-12-12T02:00:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/