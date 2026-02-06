Alf et Orel : concert dessiné L’Antipode Rennes Samedi 28 mars, 15h00, 18h00 sur réservation

De Yurie Hue et Izza Nguyen, adapté de l’œuvre de Jeanne Macaigne

Alf et Orel c’est une histoire fantastique mise en musique par un duo de multi-instrumentistes, Yurie Hu et Izza Nguyen. Les compositions électro-acoustiques, organiques et mélodiques, agrémentées de sons d’ambiance et de nature de Yurie Hu accompagnent les illustrations subtilement animées par Hugo Le Fur.

Un concert illustré qui nous rappelle de prendre le temps et de veiller sur le monde qui nous entoure.

Dédicaces entre les deux séances.

Sur réservation en ligne sur antipode-rennes.fr ou à l’accueil de l’Antipode

02 23 62 26 70

L’Antipode 75 avenue Jules Maniez 35000 rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



