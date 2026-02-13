Alf et Orel : concert dessiné, L’Antipode, Rennes

Alf et Orel : concert dessiné Samedi 28 mars, 15h00, 18h00 L’Antipode Ille-et-Vilaine

sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T15:00:00+01:00 – 2026-03-28T15:45:00+01:00

Fin : 2026-03-28T18:00:00+01:00 – 2026-03-28T18:45:00+01:00

Alf et Orel c’est une histoire fantastique mise en musique par un duo de multi-instrumentistes, Yurie Hu et Izza Nguyen. Les compositions électro-acoustiques, organiques et mélodiques, agrémentées de sons d’ambiance et de nature de Yurie Hu accompagnent les illustrations subtilement animées par Hugo Le Fur.

Un concert illustré qui nous rappelle de prendre le temps et de veiller sur le monde qui nous entoure.

Dédicaces entre les deux séances.

Sur réservation en ligne sur antipode-rennes.fr ou à l’accueil de l’Antipode

L’Antipode 75 avenue Jules Maniez 35000 rennes Rennes 35000 La Courrouze Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 23 62 26 70 »}]

De Yurie Hue et Izza Nguyen, adapté de l’œuvre de Jeanne Macaigne spectacle tout public

É.Offredo