Alf et Orel, un concert illustré Cité de l’économie Paris

C’est la fin de l’été, le temps est chaud et la végétation luxuriante. Alf retrouve son ami Orel, un esprit de la nature, pour un voyage à travers les saisons, leurs couleurs, leurs rythmes, étrangetés et merveilles.

Cette création de l’autrice et illustratrice Jeanne Macaigne, célèbre le vivant dans toute sa richesse et sa fragilité. L’histoire fantastique et poétique se déploie au rythme des compositions électro-acoustiques du duo multi-instrumentiste Yurie Hu et Izza Nguyen (violons, flûtes, percussions, synthétiseurs…), enrichies de sons d’ambiance et de nature. Un concert illustré qui invite à ralentir, à s’émerveiller et à porter un regard attentif sur le monde qui nous entoure.

Un concert illustré et poétique où musique électro-acoustique et dessins célèbrent le vivant. Au fil des saisons, Alf et l’esprit de la nature Orel invitent petits et grands à s’émerveiller et à porter un regard attentif sur le monde.

Le samedi 11 avril 2026

de 11h00 à 11h45

payant

Spectacle jeune public • Durée 45 min • Auditorium

– Tarif unique : 5€ (adultes et enfants à partir de 3 ans)

– Réservation conseillée

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T14:00:00+02:00

fin : 2026-04-11T14:45:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T11:00:00+02:00_2026-04-11T11:45:00+02:00

Cité de l’économie 1 place du Général Catroux 75017 Paris

https://www.citeco.fr/agenda/alf-et-orel-un-concert-illustre



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